NEW YORK – Bufera su Nike. Tutta colpa della bandiera (schiavista) scelta dalla multinazionale dell’abbigliamento sportivo nel maldestro tentativo di festeggiare patriotticamente il 4 luglio, l’Indipendence Day degli Stati Uniti.

Nike ha infatti pensato di mettere in vendita per l’occasione un modello di sneaker su cui campeggia l’immagine della bandiera americana nella versione schiavista. E, dopo feroci polemiche, è stata costretta a ritirare le scarpe celebrative dal mercato.

Il modello Air Max 1 Quick Strike Fourth of July reca sul retro la Betsy Ross Flag, usata negli Stati Uniti tra il 1777 il 1795. A differenza dell’attuale bandiera con 50 stelle, quanti sono gli Stati americani, la Betsy Ross Flag ha invece tredici stelle disposte a cerchio che rappresentano le tredici colonie che formarono il primo nucleo degli Stati Uniti a seguito della rivoluzione americana e proclamarono la loro indipendenza il 4 luglio 1776.

La bandiera in questione è stata usata anche negli anni recenti da gruppi di estrema destra che inneggiano alla supremazia dei bianchi. Il primo a puntare il dito contro il colosso delle scarpe sportive è stato proprio uno dei suoi testimonial, Colin Kaepernick, l’ex quarterback dei San Francisco 49ers, diventato famoso per aver dato origine alla protesta dell’inno prima dell’inizio delle partite di football americano.

Fu lui il primo a rifiutare di stare in in piedi mentre veniva intonato The Star-Spangled Banner, per protestare contro le ingiustizie e le violenze da parte della polizia subite dalla minoranza nera negli Stati Uniti.

Kaepernick senza mezzi termini ha detto che la Nike non dovrebbe mai vendere delle scarpe con un simbolo considerato offensivo per tutti gli afroamericani e le persone civili. L’azienda è corsa subito subito ai ripari. “Nike – si legge in una dichiarazione – ha scelto di non vendere Air Max 1 Quick Strike Fourth of July con una vecchia versione della bandiera americana”.

Tuttavia il danno è ormai fatto, e alcuni modelli già in circolazione sono finiti all’asta battuti per oltre duemila dollari contro un prezzo di vendita di 140 dollari. Le conseguenze per la Nike si sono fate sentire anche a livello di borsa, con un calo di oltre l’1% a Wall Street.

Mentre il governatore dell’Arizona, il repubblicano Doug Ducey, ha annunciato che ritirerà gli incentivi alla Nike per la costruzione di un nuovo stabilimento nel suo Stato. “Non ci sono parole per esprimere il mio disappunto per questa terribile decisione – ha scritto su Twitter – Sono in imbarazzo per Nike”. La Nike aveva in programma di investire 185 milioni di dollari per aprire una fabbrica nella località di Goodyear che impiegherebbe 500 persone. (Fonte: Ansa)