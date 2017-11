ROMA – “Quel profilo non era il mio“. Così Nina Moric si è difesa in tribunale a Milano, dove è imputata per diffamazione a uno dei suoi follower su Twitter. Interrogata in aula, dinanzi ai giudici della quarta sezione penale, la modella croata ha affermato di non aver mai usato il social dei cinguettii prima del 2016: “Ho aperto un profilo Twitter solo l’anno scorso, il giorno in cui ho compiuto 40 anni”.

Come si legge nel capo di imputazione, Moric avrebbe “offeso la reputazione” di un trentunenne accusandolo di averla “tempestata di messaggi e accuse gratuite” nel luglio 2014. Sul social Moric avrebbe scritto: “Questa è la persona che mi tempesta di messaggi e accuse gratuite…” e “Ma solo a me capitano queste m…. !!! Ho fatto una super denuncia così se ne torna indietro”.

Moric ha affermato di avere saputo dell’esistenza dell’uomo solo quando il suo legale, l’avvocato Solange Marchignoli, l’ha avvisata “che c’era un’indagine” a suo carico. Secondo l’accusa, il 31enne avrebbe iniziato a contattare sui social network la showgirl, dopo avere pagato una società di organizzazione di spettacoli per comparire in un video clip di musica latino americana con lei. Resosi conto che il progetto non sarebbe andato in porto, avrebbe cercato la modella su Twitter. E ai suoi messaggi, secondo l’accusa, Moric avrebbe risposto con twitter diffamatori.

“Non l’ho denunciato a mia volta – ha detto Moric – perché sono un personaggio pubblico. Non mi sono offesa, l’ho visto come un agnellino”. Il Tribunale ha aggiornato l’udienza al prossimo 31 gennaio (giorno in cui potrebbe arrivare il verdetto) e ha acquisito gli atti di una sentenza di condanna a due anni e sei mesi a carico dell’uomo, accusato di estorsione aggravata.

Moric è imputata anche in un altro processo per diffamazione (l’udienza sarà il prossimo 1 febbraio) per avere definito “viado” la showgirl Belen Rodriguez, ai tempi della sua relazione con Corona, e averla accusata di aver girato “nuda” per casa davanti al figlio.