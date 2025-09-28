Notte di paura in Ucraina, sottoposta a un pesante bombardamento di droni e missili nelle prime ore di domenica,

La Polonia ha chiuso lo spazio aereo vicino a due delle sue città sudorientali e la sua aviazione ha risposto con i suoi jet.

In Europa, scrive l’Ansa, si parla ormai senza esitazioni di “guerra ibrida” con Mosca. E a rendere ancora più cupo il quadro è stato Volodymyr Zelensky, che ha denunciato l’intercettazione di uno sciame di 92 droni diretti verso la Polonia, avvertendo che “l’Italia potrebbe essere la prossima”.

Italia pronta con gli anti droni

Ci tranquillizza il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il quale ha affermato di non credere che l’Italia sia un obiettivo militare: “La difesa aerea italiana è comunque in grado di verificare cosa accade e di abbattere droni con intenzioni minacciose”.

Kiev è stata sottoposta a uno dei più grandi attacchi russi alla capitale ucraina e alla regione circostante dall’inizio della guerra.

Almeno tre persone sono state uccise e circa 10 ferite in città, ha dichiarato su Telegram Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare di Kiev. Una delle vittime è stata identificata come un km a bambina di 12 anni.

Anche diverse altre regioni sono state colpite dall’attacco, con almeno 16 persone, tra cui tre bambini, ferite nella città meridionale di Zaporižžja.

Diversi edifici sono stati danneggiati e in fiamme a Zaporižžja.

Droni e missili su tutta la Ucraina

A Kiev, i droni hanno sorvolato la città e il fuoco antiaereo è risuonato per diverse ore. Sono state udite anche forti esplosioni. L’attacco continuava fino alle 9:15, riferiscono Pavel Polityuk e Mike Collett-White di Reuters.

Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha dichiarato che a seguito dell’attacco è scoppiato un incendio in un ospedale cardiologico statale.

Alcuni residenti si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana sotterranee per mettersi in salvo, dormendo su letti di fortuna o seduti su sedie a sdraio, seguendo gli eventi sui loro telefoni.