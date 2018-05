Le offerte smartphone incluso di Wind Tre Business dedicate alle PMI

ROMA – In azienda comunicare in modo rapido, semplice ed economico è fondamentale. Wind Tre Business offre soluzioni complete e innovative per aziende ed imprese che vogliono rispondere alle piccole e grandi sfide contemporanee, come l’ormai dilagante rivoluzione digitale.

Le offerte smartphone incluso, in particolare, permettono alla clientela business di acquistare uno degli ultimi modelli Apple, Huawei, Samsung, BlackBerry o Motorola a prezzi super convenienti.

Wind Tre Business offre tre piani mobile con smartphone incluso, con diverse combinazioni di chiamate, SMS e Giga.

Come acquistare uno smartphone con Wind Tre Business

Con le offerte smartphone incluso di Wind Tre Business, ottenere uno dei dispositivi top di gamma delle migliori marche è molto semplice.

Visitando la sezione dedicata sul sito, è possibile selezionare gli smartphone a cui si è interessati e approfittare del pratico strumento comparatore messo a disposizione da Wind Tre Business, per confrontare caratteristiche tecniche e prezzi di massimo dei cellulari.

Basta poi scegliere il modello più adatto per le proprie esigenze e abbinare l’offerta Wind Tre Business preferita.

Qualsiasi modello di smartphone può essere acquistato attraverso un piano rateizzato.

Offerte smartphone incluso di Wind Tre Business: piani ricaricabili o abbonamento?

Wind Tre Business offre alle PMI due vantaggiosi piani ricaricabili, MyShare e SmartShare, e uno in abbonamento, MyUnlimited.

MyShare

MyShare è il piano perfetto per manager e professionisti che devono condividere dati tra più device (3 dispositivi), sia smartphone che tablet, fino a 30 GB. L’offerta comprende inoltre chiamate illimitate + 500 SMS in e verso l’Italia, l’Europa, gli USA e la Svizzera.

SmartShare SmartShare è il piano ideale per ottimizzare la produttività del team aziendale, in quanto consente di condividere il traffico dati tra più colleghi (fino a 30), fino a 100 GB. Inoltre, SmartShare include anche un piano voce ed SMS customizzabili in base alle proprie esigenze, scegliendo tra il piano con minuti illimitati verso Italia, Unione Europea, USA e Svizzera o il piano da 500 minuti validi in Italia e all’Estero.

I vantaggi dei piani ricaricabili Entrambi i piani ricaricabili permettono di usufruire di:

 Data sharing: un piano per la condivisione dei Giga fra più device o collaboratori che consente di ottimizzare i consumi del traffico dati, favorendo in tal modo una diminuzione dei costi.

 Roaming Internazionale: si tratta davvero di un vantaggio unico nel panorama delle offerte mobile. Tutto il traffico (voce, SMS e Giga) è utilizzabile in roaming internazionale non solo nei paesi dell’UE (come prevede la normativa), ma anche in USA e Svizzera.

MyUnlimited

Tra le migliori offerte telefoniche per aziende Wind Tre Business, da poter abbinare all’offerta smartphone incluso, troviamo infine MyUnlimited, un piano in abbonamento ideale per un team aziendale che effettua molte chiamate o invia molti messaggi, e che non vuole preoccuparsi del credito residuo.

Con MyUnlimited si avranno a disposizione:

• Chiamate sempre illimitate in Italia e all’Estero (UE, USA e Svizzera)

• 500 SMS in Italia e all’Estero (UE, USA e Svizzera)

• Fino a 30 GB in 4G di traffico internet Efficienti, flessibili e personalizzabili: le offerte smartphone incluso di Wind Tre Business sono concepite per adattarsi alle esigenze di ogni singola azienda, per permettere ai manager e ai dipendenti di comunicare in modo innovativo e rapido. Con MyShare, SmartShare e MyUnlimited le imprese possono ottenere i migliori dispositivi di ultima generazione a prezzi competitivi: una marcia in più nel business!