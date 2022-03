Oleg Luzhny, l’ex calciatore dell’Arsenal torna in Ucraina per combattere contro la Russia FOTO ARCHIVIO ANSA

“Non ci arrenderemo”: l’ex calciatore dell’Arsenal Oleg Luzhny torna nella sua Ucraina per combattere contro la Russia. Secondo quanto riportato dal Sun, non è il solo. Anche i pugili Vitali e Wladimir Klitschko, Oleksandr Usyk e Vasiliy Lomachenko si sono arruolati per difendere la loro nazione. Sono tornati in Ucraina ed entrati ell’esercito anche il calciatore Svyatik Artemenko, l’allenatore ucraino dello Sheriff Tiraspol Yuriy Vernydub, gli olimpionici Dmytro Pidruchny e Dmytro Mazurchuk e l’asso del tennis Sergiy Stakhovsky, E mentre vanno avanti la violenza e la distruzione, Luzhny ha messo in pausa la sua carriera di allenatore per imbracciare le armi.

Le parole di Oleg Luzhny

Al Mirror ha detto: “Come tutti gli ucraini leali, ora sono in Ucraina, con tutta la nostra gente che difende la madrepatria. Sono entrato a far parte del Corpo di Difesa Territoriale. La situazione è molto tesa, la sirena suona tre o quattro volte al giorno e anche di notte. Le persone devono precipitarsi freneticamente nei rifugi antiaerei, le donne con bambini piccoli, che non capiscono cosa sta succedendo, sono terrorizzate. Intere città e paesi vengono bombardati e distrutti, le persone rimangono senza gas, elettricità, acqua e cibo. Ma la nostra nazione è unita come mai prima d’ora. Non molliamo”. Parlando delle sanzioni imposte alla Russia – finanziarie, giuridiche e anche sportive – Luzhny è pienamente d’accordo.

Oleg Luzhny e la follia della guerra

Ha inoltre sottolineato la sua convinzione che il popolo russo non opponendosi ai leader giustifichi l’invasione.

Luzhny ha aggiunto: “Appoggio tutte le sanzioni. Le persone che sono coinvolte nello sport fanno parte di una nazione. Quando la nazione elegge il presidente, ha anche la responsabilità delle azioni del presidente eletto. Se tacciono, significa che sostengono ciò che sta accadendo: l’invasione di un paese pacifico. Perché bombardare persone pacifiche nel 21° secolo, che non fatto del male alla Russia? E’ da folli. Quello che stanno facendo i russi è una grande minaccia non solo per l’Ucraina. L’esercito ucraino, i nostri eroi, stanno proteggendo l’intera Europa”.