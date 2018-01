Oroscopo Ariete del 24 gennaio 2018

Oroscopo del 24 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

non mettete il carro…

Un’entrata di denaro su cui puntate è possibile ma, per il momento, si tratta più di una prospettiva che di una realtà. Per cui, non mettete il carro avanti ai buoi… Siete persuasi che l’affare si concluderà ma non si sa mai, nel periodo Acquario le cose spesso sono aleatorie: mettete questo pensiero in un angolino della mente. In ogni caso, il fine settimana sarà positivo, avrete sicuramente già programmato qualcosa di piacevole.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]