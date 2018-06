Oroscopo Capricorno del 16 giugno 2018

Oroscopo del 16 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

preoccupati per…

Fine settimana in cui potreste essere preoccupati per una questione di denaro, probabilmente cercherete la soluzione per saldare un debituccio, sopperire alla mancanza di soldi. Forse avete dovuto anticipare una somma o investire su un progetto e ora siete a secco ma, al momento, non c’è una soluzione immediata.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com