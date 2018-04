Oroscopo Capricorno del 19 aprile 2018

Oroscopo del 19 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

evitate malintesi…

Con la Luna in Gemelli in dissonanza con Nettuno, accertatevi di capire bene le parole di chi avete di fronte. La possibilità di malintesi, di creare situazioni confuse, è alta e potrebbero intralciare i vostri obbiettivi. Più in generale, evitate che lo stato d’animo – negativo – di chi vi circonda vi “contagi”…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]