Oroscopo della settimana dal 10 al 16 luglio 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): gli amici migliorano l’umore

Oroscopo della settimana Toro: Umore

E’ una settimana in cui non dovete assumere maggiori responsabilità. Concedetevi l’opportunità di riposare, ricaricarvi di energie e occuparvi della vita personale. Se avete voglia di uscire e distrarvi, dal 13, con l’arrivo di Mercurio in Cancro, la compagnia di amici potrebbe fare una bella differenza: migliorerà il vostro umore. Nel corso della settimana, in particolare il 12 e 13, evitate che un piccolo problema prenda proporzioni gigantesche e, inoltre, conflitti con il boss o i superiori. Il modo in cui comunicherete e le parole che sceglierete potrebbero avere un impatto duraturo su una relazione professionale.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: con Mercurio in Cancro sarete di buonumore, pronti a far divertire il partner. Vivere insieme appaga entrambi.

Soli: potrebbe esserci un incontro importante o il ritorno di un/a ex. In ogni caso vivrete momenti memorabili.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): nuove esperienze, nuove conoscenze

Dopo un periodo in cui vi siete chiusi un po’ a riccio, il 13 luglio Mercurio entra in Cancro e vi aprirete a nuove esperienze, nuove conoscenze. Avrete l’opportunità di rallentare il ritmo, distrarvi, trascorrere del tempo con gli amici e, volendo, stringere nuove relazioni! Al contempo, il pianeta sarà in ottimo aspetto con Giove in Pesci: non è escluso che vi mettiate in società con un amico, una persona con cui farete buoni affari. Il 14 e 15, riuscirete in tutto ciò che intraprenderete: tutti riconoscono le vostre competenze e la sicurezza in voi stessi è imbattibile.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: il cielo astrale è dolce, complice, facilita la comunicazione e le decisioni da prendere in due.

Soli: pronti ad accettare inviti, socializzare, fare nuove conoscenze. Non è escluso che, per il momento, vogliate mantenere segreto un nuovo amore.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): concedervi qualche acquisto

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

E’ una settimana in cui Mercurio, il 13 luglio, entra in Cancro: potreste avere un esito favorevole riguardo a un contratto o una questione legale. Aggiungiamo che con questo transito non sarete di buona compagnia, potreste essere spinti a stare per conto vostro. Apritevi, invece, al mondo circostante! Marte e Venere in Leone, inoltre, potrebbero far arrivare qualche opportunità finanziaria. Se in più avete speso con parsimonia, potreste essere pronto a riaprire un pochino i rubinetti del denaro e concedervi qualche acquisto per gratificarvi. Il 15 e 16, nel lavoro, a imporre le regole del gioco sarete voi, siete pronti per il successo!

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: i pianeti vi permettono di rafforzare l’intesa, a dare alla relazione una piega più intima, sentirvi due anime in un nocciolo.

Soli: potreste provare nei confronti di una persona, dei sentimenti mai provati prima: desiderio, amore, sensualità…