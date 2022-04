Oroscopo domani 1 maggio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 1 maggio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): spazio al nuovo!

Oroscopo domani Ariete umore

La congiunzione Venere-Giove in Pesci in buon aspetto con Plutone indica che non dovete aver paura di chiudere quei legami con persone o situazioni ormai superate. Le vibrazioni astrali vi permettono di mollare il vecchio così da fare spazio a ciò che di nuovo arriverà sul vostro cammino. Non è lontano, dunque andate avanti fiduciosi di essere diretti nella giusta direzione, senza per questo premere l’acceleratore.

Oroscopo domani Ariete 1 maggio amore

In coppia: smettete di rimuginare e date nuovo slancio alla relazione con nuovi progetti. Il partner apprezzerà. Soli: osare è il verbo che più vi si addice. Abbiate il coraggio di avventurarvi fuori dai soliti posti, uscire e dare una mano al destino! Oroscopo domani 1 maggio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): eliminare una cattiva abitudine Oroscopo domani domenica 1 maggio Leone umore

Se state cercando di eliminare una cattiva abitudine, è il momento di prendere finalmente sul serio questo obbiettivo. La congiunzione Venere-Giove in Pesci in buon aspetto con Plutone manda vibrazioni utili mirate a far migliorare la salute e l’organizzazione e in generale lo stile di vita, il benessere. Al contempo, con questo aspetto un’opportunità per concludere un affare redditizio potrebbe essere vostra e potrebbe valere molto di più di quanto pensiate. Oroscopo domani domenica 1 maggio Leone umore

In coppia: tenete sotto controllo le emozioni, oggi non sono ottime consigliere. Potreste provare gelosia, rancore o sospetto: trappole da evitare!

Soli: uno dei vostri colleghi/e potrebbe corteggiarvi e lo/a incoraggerete a rivelarsi un po’ di più. Prima di impegnarvi, vorrete capire a che gioco sta giocando.

Oroscopo domani 1 maggio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): ridurre le spese quotidiane

Oroscopo 1 maggio Sagittario: umore

Venere e Giove in Pesci sono in buon aspetto con Plutone: cercate il modo per ridurre le spese quotidiane, fare scelte intelligenti. Una volta che avrete capito come risparmiare assicuratevi di impegnare i soldi in un investimento o metterli su un conto di risparmio. L’investimento, ad esempio, può essere mirato ad aumentare il valore della casa dando il via a qualche lavoro di ristrutturazione.

Oroscopo domani Sagittario 1 maggio: amore

In coppia: con il partner vi divertite, siete più innamorati che mai! E parlerete di tanti progetti mirati a spezzare la routine. Soli: se una persona vi attrae è il momento di mostrare il vostro interesse. Ci sono molti modi e troverete quello giusto.

