Oroscopo domani 10 settembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 10 settembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): il denaro al centro della scena

Oroscopo domani Ariete umore

Venere sbarca in Scorpione: il transito, fino al 7 ottobre, il transito punterà i riflettori sulle relazioni e le questioni di denaro che ai vostri occhi assumeranno più importanza. Non è escluso che al riguardo a volte prenderete delle decisioni sull’onda di forti emozioni. Ma grazie a Saturno e Giove in Acquario avrete quella chiarezza, quando necessario, utile a distinguere la razionalità basata su fatti e dettagli dalle emozioni.

Oroscopo domani Ariete 10 settembre amore

In coppia: desiderio di dolcezza ma al contempo difficoltà a mantenere la calma. Fate uno sforzo ed evitate di partire in quarta. Soli: un po’ nervosi… Per oggi anziché sperare in un incontro d’amore impegnate le energie nell’esercizio fisico.

Oroscopo domani 10 settembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): bisogno di comfort e armonia

Oroscopo domani venerdì 10 settembre Leone umore

Fino al 7 ottobre, Venere in Scorpione sosterà nel vostro settore della casa e della famiglia. Il transito rappresenta un invito a godere delle attività familiari, a lanciare inviti per incontri – con amici e conoscenti – improvvisati o formali. Se avete intenzione di rinnovare qualcosa nell’abitazione, è il momento migliore. Con questo passaggio avrete bisogno più del solito di comfort, sicurezza e armonia.

Oroscopo domani venerdì 10 settembre Leone amore

In coppia: non sarete gentili con il partner oppure vi chiuderete a riccio. In entrambi i casi, la vostra compagnia non sarà piacevole. Soli: parecchio esigenti sarà difficile che una persona soddisfi le vostre aspettative.

Oroscopo domani 10 settembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): rigenerare le emozioni

Oroscopo 10 settembre Sagittario: umore

Venere entra in Scorpione, fino al 7 ottobre sosterà alle spalle del vostro segno. Sebbene la vita sociale continuerà ad essere attiva, con questo passaggio avrete voglia di rimanere dietro le quinte, rigenerare le emozioni e stare in compagnia di persone che sono sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Apprezzerete le conversazioni profonde su argomenti che di solito non vengono affrontati. Il che sarà positivo.

Oroscopo domani Sagittario 10 settembre: amore

In coppia: alti e bassi ma soprattutto la mancanza di dialogo… E le vostre parole potrebbero ferire il partner. Soli: in caso di conquista, vorrete tutto e subito. L’esitazione eventuale, e plausibile, dell’altro/a non vi piacerà.

