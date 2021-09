Oroscopo domani 13 settembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 13 settembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): occhio agli errori di valutazione

Oroscopo domani Ariete umore

La dissonanza odierna Sole-Nettuno, vi rende un po’ confusi. Se dovrete prendere una decisione sarà abbastanza complicato. Potreste infatti vedere la situazione da un prospettiva distorta, fare un errore di valutazione, il che non sarà d’aiuto. La cosa migliore, se ne avete la possibilità è quella di concedervi qualche giorno in più, rimandare: a quel punto emergeranno altri fatti e capirete meglio il quadro d’insieme.

Oroscopo domani Ariete 13 settembre amore

In coppia: oggi rischiate di mostrare il vostro caratterino ed essere impazienti. Non sarà una gran giornata. Soli: occhio agli errori di giudizio, ad apprezzare persone piacevoli solo in apparenza.

Oroscopo domani 13 settembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): no alle spese pazze

Oroscopo domani lunedì 13 settembre Leone umore

Potreste essere fortemente intrigati da un’idea – potrebbe trattarsi di uno sport o un hobby – trattarsi di qualcosa che è assolutamente fuori dalla vostra portata per via del costo. Il che tuttavia, non vi impedirà di pensarci e immaginare dei modi in cui potreste realizzarlo. La Luna in Sagittario rappresenta un invito a prendere seriamente uno sport o un hobby ma se dovesse costare un occhio della testa, forse è il caso di ripensarci.

Oroscopo domani lunedì 13 settembre Leone amore

In coppia: la relazione rischia di essere tesa ma solo perché voi siete un po’ di malumore e nervosi.

Soli: per oggi preferirete dedicarvi a voi stessi, non avete intenzione di lanciarvi nella conquista.

Oroscopo domani 13 settembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): temporaneo calo di energie

Oroscopo 13 settembre Sagittario: umore

E’ un buon momento per perseguire i vostri obbiettivi, farvi carico delle responsabilità ma oggi potrebbe esserci un temporaneo calo di energie. Tuttavia visto che avete una reputazione da difendere, oggi e domani, svolgete tutto correttamente. La tentazione potrebbe essere quella di prendere delle scorciatoie ma la cosa rivelarsi un boomerang, ovvero ritorcersi contro di voi.

Oroscopo domani Sagittario 13 settembre: amore

In coppia: giornata un po’ complicata, ipersensibili scattate come molle alla minima contrarietà.

Soli: occhio a innamorarvi della persona sbagliata, a inseguire storie impossibili. Piedi per terra!

