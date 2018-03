Oroscopo Pesci del 6 marzo 2018

Oroscopo del 6 marzo 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

coccolati…

Mercurio e Venere in Ariete sostano nel vostro settore del denaro: è molto possibile vi concediate un regalo o ne riceviate uno. Vi sentirete coccolati… Su un altro piano: un’opportunità potrebbe sembrare imperdibile pur sapendo che potrebbe comportare qualche rischio. Visto che ne siete a conoscenza, prima di accettare sarebbe utile rifletterci su.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]