Paolo Nicolato è il nuovo allenatore dell’ Italia Under 21

ROMA – Paolo Nicolato è il nuovo tecnico della nazionale Under 21 italiana. La decisione della Federcalcio arriva dopo una serie di incontri svoltisi in via Allegri tra il presidente Gabriele Gravina, il ct Roberto Mancini e i dirigenti del Club Italia. Nicolato succede a Di Biagio dopo la delusione degli Europei di categoria conclusisi domenica a Udine con il successo della Spagna.

Nicolato ha fatto molto bene sulla panchina della Nazionale Under 20 e si è meritato sul campo la possibilità di “salire” di categoria passando alla Nazionale Under 21. Nel corso di questi anni, Nicolato ha lanciato molti giovani nell’Under 20 e potrà farli giocare anche nell’Under 21.

La carriera di Paolo Nicolato, dall’Under 20 all’Under 21.

Dopo aver giocato come centravanti nei campionati dilettantistici, nel 1999 approda al Chievo, dove per cinque anni allena le formazioni giovanili. Nel 2004 viene promosso in Primavera, che guida fino al 2012, anno in cui diventa il vice di Eugenio Corini sulla panchina della prima squadra del club veneto. Tornato alla Primavera, nel campionato successivo vince uno storico Scudetto con la compagine veronese.

Diventato il nuovo allenatore del Lumezzane, viene esonerato il 30 ottobre 2014, con la squadra penultima in classifica; richiamato a marzo, conquista la salvezza ai play-out, in cui sconfigge nella doppia sfida la Pro Patria. Non confermato per l’inizio della stagione seguente, ritorna comunque alla guida del club bresciano nel mese di dicembre salvo poi essere nuovamente sollevato dall’incarico a febbraio.

Il 4 agosto 2016 diventa il nuovo tecnico della nazionale Under-18 nel 2017 prosegue l’avventura federale, con la nomina ad allenatore dell’Under-19, con cui conquista il secondo posto all’Europeo di categoria del 2018.

Nel 2018 è alla guida dell’Italia U-20, con cui disputa il Campionato mondiale di calcio Under-20 2019 dove gli azzurrini sono stati sconfitti solo in semifinale, giungendo quarti.

Dal 3 luglio 2019 sostituisce Luigi Di Biagio alla guida della nazionale dell’Italia U-21 (fonte Wikipedia).