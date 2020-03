Papa Francesco e il rosario in diretta su Tv2000

ROMA – Papa Francesco da record con il rosario in diretta su Tv2000. Oltre 4 milioni di spettatori, il 13% di share, hanno seguito il rosario del pontefice in onda sull’emittente della Conferenza Episcopale Italiana. Numeri che solitamente vengono raggiunti da programmi come Soliti Ignoti o Striscia la Notizia, che toccano picchi anche di 5 milioni di spettatori.

Tv2000 ha deciso di trasmettere in diretta su canale 28 il 19 marzo la preghiera del rosario recitata dal Papa dalla basilica di San Giuseppe al Trionfale, a Roma. Il dato complessivo de “Il Rosario per l’Italia” è pari a 4.221.000 telespettatori con il 13,16% di share. Un risultato storico che è sottolineato dai principali addetti ai lavori e da tutte le testate generaliste e specializzate.

