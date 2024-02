Per errore gli asportano un testicolo. Ora l’Asl di Viterbo lo ha risarcito con 10mila euro. Durante un’inguinotomia, un uomo ha perso parte di un testicolo. Il fatto è avvenuto durante un intervento chirurgico.

Per errore gli asportano un testicolo: risarcito con 10mila euro

La vicenda la racconta Il Messaggero che scrive: “Secondo la tesi dell’accusa, l’intervento sul testicolo che solitamente si effettua in casi di sospetto tumore, non è stato eseguito a dovere, provocando danni sia dal punto di vista fisico sia psicologico che sarebbero stati evitabili. Si sarebbe trattato di un errore dei medici che lo avevano in cura”.

