Un quindicenne prende l’auto dei genitori e, fermato dalla Polizia Statale, ora dovrà pagare una multa da 5mila euro.

Quindicenne con amici prende l’auto dei genitori: 5mila euro di multa. La prime ricostruzione

Al volante dell’auto c’era un 15enne e con lui a bordo c’erano altri due amici minorenni: a scoprirlo sono state le pattuglie della Polizia Stradale nell’ambito dei controlli quotidiani sulle strade della provincia di Frosinone. Il ragazzo si era impossessato delle chiavi dell’auto dei genitori, a loro insaputa. Gli hanno elevato una contravvenzione da cinquemila euro per guida senza patente. Una contravvenzione dello stesso importo è stata contestata ad una persona che guidava nonostante avesse avuto la patente revocata dalla Prefettura de L’Aquila da oltre un anno. In entrambi i casi si è proceduto al fermo per tre mesi degli automezzi.

Forse dovresti anche sapere che…