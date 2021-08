Raffaella Carrà, scritte omofobe sul murale a lei dedicato a Barcellona, opera di Tvboy

Scritte omofobe sul murale dedicato a Raffaella Carrà a Barcellona, opera dello street artist palermitano Tvboy (all’anagrafe Salvatore Benintende), che da anni vive in Spagna.

Scritte omofobe sul murale dedicato a Raffaella Carrà

Il murale che rappresenta la showgirl italiana morta lo scorso 5 luglio è accompagnato dai colori arcobaleno, simbolo Lgtb, e dalla scritta in spagnolo: “Una vita è una vita quando hai la libertà”. Qualcuno ha pensato bene di aggiungerci parole come “Gay no” e “Vih”.

I riconoscimenti in Spagna a Raffaella Carrà

Oltre che una donna di spettacolo apprezzata in Italia, in Spagna e in America Latina, Raffaella Carrà ha portato avanti, con i suoi spettacoli e le sue performance, l’emancipazione femminile e l’inclusività, l’apertura al mondo gay e, più, in generale, non etero.

In Spagna questo ruolo è stato molto importante soprattutto dopo il Franchismo, quando Raffaella Carrà è approdata nel Paese, e le ha portato riconoscimenti importanti: è stata insignita del titolo di ‘Dama al Orden del merito civil’, premiata da Re Juan Carlos e da suo figlio Felipe VI, ma anche dall’ex premier socialista Felipe Gonzalez.

E dopo la sua morte Madrid ha deciso di dedicarle una piazza. Poi, l’oltraggio di questi giorni al murale a lei dedicato.