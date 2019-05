ROMA – Manca ormai un mese al ritorno di Reazione a catena, show di Rai Uno condotto da Marco Liorni. La data di inizio, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, sembra essere quella di lunedì 3 giugno 2019: da quel momento il programma prenderà il posto de L’Eredità di Flavio Insinna, che andrà in vacanza.

Nonostante le voci di un possibile slittamento del programma in prima serata, gli orari della scorsa edizione paiono confermati: se così sarà, dunque, lo show andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 18:50 alle 20:00 su Rai Uno, subito prima del Tg della sera.

Di recente la Rai ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il regolamento completo del gioco e le modalità per candidarsi e poter partecipare. Come spiega il sito Gossip e Tv, “il premio in palio sarà consegnato in gettoni d’oro ai vincitori e questi, per poter partecipare, dovranno avere un legame dimostrabile”.

I concorrenti devono indicare un loro capo gruppo, che poi sarà quello che farà da mediatore tra di loro e il conduttore. Secondo le prime indiscrezioni sembra che nella prima puntata compariranno di nuovo in studio le Furie Rosse, vincitrici della scorsa edizioni chiamate a difendere il loro titolo. (Fonte: Gossip e tv)