Rugby, a Lione l’Italia ha perso l’accesso ai quarti contro la Francia, partita da dentro o fuori persa clamorosamente, 60-7 e viene eliminata dal Mondiale.

La Nuova Zelanda guida il girone A con 15 punti. Seguiva la Francia con 13. Italia terza a quota 10. Uruguay quarto con 5 punti (giovedi è stato asfaltato dagli All Blacks 73-0). A Lione si conclude la prima fase dei Mondiali.

AZZURRI SENZA PAURA

Il CT azzurro Crowley costretto dagli infortuni ( Lamb, Nicotera, Fischetti) è stato obbligato ad operare dei cambi e rispetto alla ultima partita ha deciso di farne 5. Esordio mondiale per Bruno all’ala. Ecco lo schieramento di partenza: Capuozzo; Bruno, Brex, P. Garbisi, Ioane; Allan, Varney; L. Cannone, Lamaro (capitano), Negri; Ruzza, N. Cannone; Ceccarelli, Faiva, Ferrari.

In panchina: Manfredi,Zani, Riccioni, Sisi, Zuliani, Fusco, Morisi, Pani. Nella Francia ci sarà una mediana inedita: Lucu al posto della stella Dupont. Capitano Ollivon, un terza linea di 2 metri e 114 kg, pilastro del Tolone,club di valore internazionale (ha vinto tre Champions )

LA FORMULA DEL TORNEO

L’Italia è inserita nel girone A, il primo dei 4 gironi formati per la prima fase dei Mondiali. La formula prevede 4 punti a vittoria, 2 per il pareggio, 0 per la sconfitta, 1 di bonus per 4 o più mete, 1 punto per chi perde per 7 o meno punti. In caso di parità vale lo scontro diretto. I quarti di finale cominceranno il 14 ottobre. Le semifinali e le finali si giocheranno a Parigi (20-21 ottobre).