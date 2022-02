Sanremo, da Papaveri e Papere ai Maneskin, da Nunzio Filogamo e Trieste libera ad Amadeus, evoluzione del Festival

Sanremo, al via stasera la 72 esima edizione, terza consecutiva affidata a Amadeus con il battitore libero Fiorello.

Un evento che si misura con social e influencer e le nuove modalità di fruizione della musica.

“Papaveri e papere. Il fascino del festival e il suo doppio in tv”: così ha titolato il Manifesto questo articolo di Vincenzo Vita, acuta analisi sociologica e politica che mette in prospettiva storica la trasmissione più seguita dagli italiani.

Papaveri e papere fu la canzone che vinse la prima edizione del Festival.

La kermesse canora – la 72esima edizione apre stasera (1-5 febbraio) – prese avvio nel 1951, mentre il tubo catodico esordì con il mitico bianco e nero (la vita è a colori ma il bianco e nero è più realistico, ci ammoniva Wim Wenders) solo nel 1954 ed arrivò in Riviera l’anno successivo.

Fu quello dell’esordio di un ancora giovane Mike Bongiorno e della vittoria di Claudio Villa: entrambi destinati a fulminanti carriere.

Prima la regina era la radio, col mitico Nunzio Filogamo del “Cari amici vicini e lontani, buona sera!”

La guerra era finita da 6 anni, quanti italiani erano ancora ostaggio di Stalin non lo si saprà mai, migliaia di famiglie ne conservano il culto. Ci si commuoveva cantando vecchio scarpone. O Vola colomba in quei mesi di occupazione titina di Trieste.

Il salto avvenne con il video, che portò nelle case un rito diventato rapidamente

cerimonia mediatica.

Ascolti e share sempre alti, in certi casi impressionanti: da 70% del 1987 al 55% del 2020 o al 48% della puntata recente. Dati da ibridare con le diverse piattaforme di diffusione e consumo, ivi compresi i piccoli indiani social.

La rassegna si teneva ancora al salone delle feste del Casinò municipale, approdando infine

nel 1977 al teatro Ariston. Dove è rimasto, pur tra infiniti travestimenti scenografici. Un

cinema teatro trasformato in uno studio pensato per la gratificazione sia della platea

presente in carne e ossa sia per le audience casalinghe.

Proprio la televisione, cresciuta via via nelle tecniche, ha costruito un doppio contesto sempre ricco di luci, di scalinate degne della Osiris, nonché di tagli registici di elevata soglia qualitativa. Insomma, Sanremo è una sequenza di serate (cinque) con canzoni ed orchestre e – insieme- un evento televisivo.

Senza dimenticare le dieci ore previste da radio due della Rai. Non per caso nel 1998,

allorché dall’Europa arrivò la richiesta ai governi di stilare un elenco di programmi che non

sarebbe stato lecito criptare (si era all’alba della pay tv), da parte italiana si stilò una lista

comprendente anche il Festival, oltre ai mondiali di calcio o alle fasi finali di altri rilevanti

tornei.

Era la consacrazione dell’appuntamento al rango di nazionale-popolare (Gramsci ci

perdoni). Che nulla ha a che vedere con il populismo, figlio degenere della cultura di massa.

ECCO PERCHÉ approfondire il discorso è utile per cogliere tracce e sintomi utili a capire ciò

che si agita nei sentimenti profondi della società. Si tratta di quei frammenti che emergono

dal pentolone dei desideri espressi o inespressi di una società delusa che gradisce di essere

un po’ manipolata, con il sorriso e la gentilezza.

Ormai algoritmi ed intelligenza artificiale aiutano e guidano i creativi. Nascono i fenomeni da laboratorio, non in assenza di talento, ovviamente. Un esempio di scuola, con rispetto, è proprio quello del gruppo dei Måneskin ospiti d’onore stasera all’apertura dopo aver vinto l’edizione passata. E persino l’Eurovision Song Contest. E potremmo stilare un ampio elenco, da Achille Lauro in poi.

Sulla costruzione dei miti esiste una vasta letteratura.

Che sarebbe Sanremo, dunque, senza la televisione, con la lunghissima prima serata

sull’ammiraglia del servizio pubblico? Ora in sinergia con i social, luoghi post-mediatici

tutt’altro che ingenui o innocenti, grazie all’entrata in scena prepotente degli influencer con

i loro seguiti che i partiti ormai si sognano.

Non è una leggenda il ruolo determinante avuto da Chiara Ferragni l’anno passato nella risalita in classifica di Fedez.

NIENTE DI MALE, intendiamoci, ma ragioniamoci su per dirla con Crozza, che sperimentò

sulla sua pelle come il pubblico di Sanremo voglia vivere in una beata bolla senza troppo

interferenze. In un’altra circostanza le stesse persone avrebbero applaudito il bravo artista genovese, ma Sanremo non si tocca.

Salvo eccezioni, come fu la volta (nel 1984) che Pippo Baudo accolse sul palco gli operai in lotta dell’Italsider di Genova. O quando (nel 1980) si esibì con il famoso Woytjlaccio Roberto Benigni, o Favino si espresse sui migranti nella stagione 2019 condotta con Claudio Baglioni. Straordinario il monologo di Rula Jebreal sulle discriminazioni e sulle violenze contro le donne nel 2020.

Rimangono occasioni, però.

Da Mike Bongiorno in avanti, fino ad Amadeus, l’estetica sanremese ammette piccoli passi

nel corpo a corpo con il senso comune. Trasgredisce le regole antiche e le farisaiche

censure della sessualità. Ma entro i confini cauti della mediana piccolo-borghese

dominante.

Qualcosa si muove, se è vero che sale alla ribalta della settimana festaiola la

trasgressiva Drusilla Foer. Insieme con la riserva del divismo sicuro di Ornella Muti e di

Sabrina Ferilli. E con le più giovani Lorena Cesarini e Maria Chiara Giannetta.

Attese le magie di Fiorello, accolto come un capo di stato. Per Zalone verrà giù la sala.

Risulta difficile immaginare la gara senza contestualizzarla nel filo che congiunge case

discografiche, onnipresenti agenti, sfruttamento commerciale nelle radio e nella rete.

Com’è noto, il disco delle varie stagioni, dal vinile ai CD, da solo non basta.

COSÌ SI CAPISCE meglio il valore della manifestazione: passaggio essenziale nella catena

del valore nell’attuale industria culturale, lontana dalle elaborazioni di Adorno e

Horkheimer.

Senza televisione, con l’indotto che porta la Rai. A partire dal corteo di addetti

che cominciano a fare capolino già nei mesi precedenti e con le società in appalto che

giustamente preoccupano le organizzazioni sindacali interne, il grande gioco precipiterebbe

ad una pur corposa e sagra di una blasonata località di provincia.

Un business moltiplicato dalla rappresentazione mediale, vero e proprio affare per

l’istituzione comunale, che negli anni ottanta del secolo scorso giocava al rialzo tra i forni in

competizione di Rai e Fininvest. La Rai, già in affanno nelle trasmissioni sportive, non può

permettersi di perdere le uova d’oro pubblicitarie di Sanremo.

Se il festival veste persino abiti simbolici, vale la pena di riprendere una proposta che elaborò il compianto Gianni Borgna, autore di un prezioso testo al riguardo.

In sintesi, qual è la cosiddetta governance? Non è il caso di immaginare qualcosa che

assomigli agli assetti di omologhe manifestazioni? Mutatis mutandis, come la Mostra del

cinema della Biennale di Venezia. Successo sì, ma trasparenza.