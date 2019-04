Sessa Aurunca: assenteisti (28) nell’ospedale abusivo da anni (18)

Salvini abbuffata di voti, ultimo sondaggio al 33,9%. Salvini a tavola inforchetta consensi. In cucina, ad allestire la pietanza più sostanziosa, le Ong che fanno il gesto rivoluzionario di raccogliere migranti per sfida. Serve in tavola cameriere d’eccezione: Luca Casarini. Fanno tutti propaganda sui migranti e coi migranti: Salvini a vincere, le Ong a far vincere Salvini.