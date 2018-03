LONDRA – Diana Spencer, la principessa del popolo, secondo un sondaggio commissionato dalla Chiesa anglicana, nel Regno Unito rappresenta la mamma ideale, superando in gradimento la Vergine Maria. Diana, mamma di William e Harry, ha battuto la regina Elisabetta II e Madre Teresa; la Vergine Maria è al quinto posto accanto a Michelle Obama, Mary Poppins e Kate Middleton, scrive il Daily Mail.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela.

Il sondaggio svolto su 2.015 britannici adulti è stato condotto da Comcast per la Chiesa anglicana in vista della festa della mamma. Un terzo degli intervistati ha detto che la cosa più importante fatta per loro dalla mamma era “essere presente ogni volta che avevano bisogno di lei” mentre il 18% ha riferito che insegna a fare la cosa giusta.

Alla domanda su chi fosse la “mamma ideale”, il 5% degli intervistati ha indicato la Principessa Diana, rendendola la scelta più gettonata. Madre Teresa, canonizzata a settembre 2016, è stata nominata dal 3% degli intervistati, mentre la regina è stata scelta dal 2%.

Al quinto posto, attraverso la scelta dell’1% degli intervistati, ci sono la Vergine Maria, Michelle Obama, Victoria Beckham e Kate Middleton. Stesso gradimento per personaggi immaginari tra cui Marge Simpson, Mary Poppins e Molly Weasley, di Harry Potter.