ROMA – Nel giorno del nono anniversario della morte di Stefano Cucchi c’è un altro indagato, come riporta l’Ansa, nel nuovo filone di inchiesta in cui si procede per falso. Si tratta del maggiore Luciano Soligo, allora comandante della compagnia Talenti Montesacro.

Nell’indagine sono già indagati per falso ideologico il luogotenente Massimiliano Colombo (comandante della Stazione Tor Sapienza) e il carabiniere scelto Francesco Di Sano.

Il generale dei carabinieri Vittorio Tomasone, il colonnello Alessandro Casarsa e il maggior Paolo Unali, come invece riportato da altri organi di stampa, “non sono indagati nell’ambito della nuova inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi”. Lo dice sempre l’Ansa citando fonti della Procura di Roma.

I tre, citati come testimoni, verranno sentiti nel processo che si sta svolgendo dalla alla Prima corte d’Assise. Al momento non sono state ancora calendarizzate le audizioni ma, in base a quanto si apprende, dovrebbe avvenire nei primi mesi del nuovo anno, forse già a gennaio.

