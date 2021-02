Le varianti del Kent e della California si sono fuse: un raro evento di versione ibrida individuata in un paziente americano e secondo gli scienziati, potrebbe creare un ceppo che si diffonde rapidamente e schiva l’immunità.

La variante, non ha ancora un numero, è stata individuata solo una volta, ma gli scienziati temono che probabilmente ci saranno più casi.

La scoperta ha sollevato timori tra gli esperti poiché il virus sviluppa delle mutazioni che sembrano metterlo in grado di diffondersi più velocemente e anche di sfuggire a parte dell’immunità prodotta da infezioni pregresse e ai vaccini.

La nuova variante è formata da quella del Kent – B.1.1.7 – e dalla variante californiana, B.1.429.

Fusione di varianti Covid: la preoccupazione degli scienziati

Bette Korber, scienziata del Los Alamos National Laboratory nel New Mexico che ha scoperto la variante, ha dichiarato: “Questo tipo di evento potrebbe consentire al virus di accoppiare un virus più infettivo con un virus più resistente”.

Korber tra migliaia di sequenze ha notato un solo singolo genoma ricombinante e non ha potuto ancora dimostrare se il virus venga trasmesso da persona a persona o accade unicamente una volta.

Negli Usa gli scienziati affermano che le due varianti si sono fuse, come riportato da New Scientist, e ciò accade quando due diverse versioni del virus infettano la stessa cellula e poi scambiano i geni durante la riproduzione, dando origine a una nuova e unica variante.

In precedenza, i ricercatori hanno avvertito della possibilità che si verifichino questi eventi ma affermato che sono “improbabili” poiché richiedono condizioni molto specifiche e la coincidenza di eventi per lo più incontrollabili. È più probabile che si verifichino durante grandi epidemie.

In questo caso potrebbe essere accaduto perché un numero di mutazioni corrispondenti a quelle delle varianti Kent e California sono apparse nello stesso punto contemporaneamente.



Gli esperti hanno affermato di non entrare in panico per le nuove varianti ma uno di loro ha ammesso che la combinazione è “pericolosa” poiché potrebbe improvvisamente cambiare il virus.

Variante combinata, quando può accadere

Affinché emerga una variante combinata del virus, una persona deve essere infettata da due ceppi del coronavirus, probabilmente da due fonti separate, contemporaneamente, e dunque i virus devono scontrarsi l’un l’altro all’interno del corpo.

La maggior parte dei paesi ha varianti dominanti del virus, per cui è improbabile che una persona rimanga infettata da due ceppi. E, per le persone sane, probabilmente c’è solo una finestra di circa due settimane prima che il corpo inizi a sviluppare l’immunità ed eliminare con successo la prima versione del virus.

Ma nelle vaste epidemie e scarsamente controllate, come quelle nel Regno Unito e negli Stati Uniti durante l’inverno, aumentano significativamente il rischio di varianti combinate semplicemente perché il numero di contagi è più alto.

Emilia Skirmuntt, virologa evoluzionista dell’University of Oxford, ha dichiarato al MailOnline:”Può accadere ma sarebbe pericoloso e potrebbe modificare le proteine del virus e rendere i vaccini inefficaci”.

“Dovremmo fare attenzione, i coronavirus non cambiano come è invece per i virus dell’influenza. È possibile ma non credo sia molto probabile”.