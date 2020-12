Vendite giornali ottobre, sempre male gli sportivi, crisi profonda al Sud, quando l’ultima copia?

Vendite dei giornali quotidiani in edicola in Italia, in ottobre è continuato l’inesorabile declino nell’apparente disinteresse generale. La crisi del mercato, misurabile in un ormai calo strutturale del 10 per cento, è aggravata dal tracollo dei giornali sportivi, che porta il mercato a perdere il 14 per cento.

La crisi delle vendite dei giornali quotidiani italiani in edicola continua, mese dopo mese. Quando sarà acquistata l’ultima copia? Forse non sarà domani, ma…

Forse non sarà domani, come cantava Luigi Tenco, ma vedrai che finirà. E sarà una tragedia immane, culturale, politica, occupazionale, previdenziale. Soprattutto per il Meridione, dove la crisi delle copie è gravissima. Emblematico il Giornale di Sicilia. Una volta era il Corriere della Sera del Sud, vendeva attorno alle 50 mila copie. Oggi è ridotto (vedi tabella) a esattamente 7.980 copie.

Nel silenzio dei politici, che sognano, guidati da Massimo D’Alema (“Non leggete più i giornali, guardate la tv che riporta il Verbo”), gli editori brancolano. Solo Gedi ha una strategia che sembra chiara e la attua con intelligenza e rigore. Il Corriere della Sera e Quotidiano Nazionale ti attirano con i link, ma poi ti trovi davanti al muro: o paghi o non leggi. Audiweb registra i clic e tutti sono contenti.

Le copie digitali non bastano

Ma così non si va lontano. Ci sono gli abbonamenti e le copie digitali. Ne ho già scritto e le cose non mi sembrano cambiate molto. Ma, con abbonamenti a 6 euro al mese, non saranno in grado di coprire i costi di realizzazione del prototipo virtuale. Senza un deciso intervento pubblico è facile prevedere una ecatombe di giornali. Sarà la gioia per Beppe Grillo e i suoi accoliti. Piangerà Primo Di Nicola, che fu ottimo giornalista prima di diventare senatore del M5s. Ma da come procede il suo disegno di legge contro le querele temerarie si sarà già reso conto che la macchina dei partiti e le devastanti ideologie prevalenti da quelle parti sono troppo forti.

Come leggere la tabella delle vendite giornali ottobre

La tabella delle Vendite giornali ottobre, che riporto qui sotto è di facile lettura. A sinistra ci sono le testate, riga sopra riga le copie vendute nel mese di ottobre del 2020 e nel 2019. A destra un numero, in genere 0, qualcosa. Se si sottrae quel numero, fino ai primi due decimali, da 1, la differenza è la percentuale di perdita. Così se il numero è 0.92 eccetera, vuol dire che quel giornale, nel caso l’Adige di Trento, ha perso l’8 per cento, anno su anno, ottobre su ottobre.

Quei rari casi in cui il numero si presenta come, ad esempio, nel caso del Corriere delle Alpi, 1,02 ecc. vuol dire che quel giornale è cresciuto del 2 per cento.

Non tutti i giornali hanno lo stesso trend

Non tutti i giornali presentano lo stesso andamento o trend come si dice oggi. A parte gli sportivi, gravemente danneggiati dal pasticcio della Serie A. si segnala il quotidiano del vescovi, Avvenire. danneggiato nei mesi scorsi dal blocco delle chiese. ora in quasi piena ripresa.

Poi c’è il grosso delle testate. C’è chi cresce, come il caso citato sopra, o come il Fatto e il Giornale. E chi rimane quasi a galla, come il Messaggero Veneto o la Nuova Venezia. E chi perde oltre il 30 per cento. La maggior parte di questo ultimo gruppo è costituita da giornali del Sud. Fa eccezione il Giorno, di Milano. che negli anni scorsi sembrava un fenomeno positivo. Non riesco a capire. Per il resto, viene una domanda: la tenuta o la crisi dipendono dal territorio o da come sono fatti i giornali?

Ecco la tabella delle vendite giornali ottobre

mercato 2020 1.618.591 senza sportivi 1.264.610

mercato 2019 1.876.688 senza sportivi 1.403.190