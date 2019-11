VENEZIA – “Ho avuto paura di morire”, ha detto l’edicolante Walter Mutti raccontando di come l’acqua alta a Venezia ha spazzato via la sua edicola storica. In due giorni, una raccolta fondi online ha già raggiunto i 16mila euro per aiutare il titolare a ricostruire l’edicola che aveva da 25 anni sulla Fondamenta delle Zattere.

Mutti ha raccontato dopo l’incontro col premier Giuseppe Conte: “L’edicola ha iniziato a traballare, poi a muoversi. Ho capito che stavo rischiando la vita, ho avuto paura di morire ma fortunatamente sono rimasto lucido e sono riuscito ad uscire. Ora sono senza lavoro, ma riaprirò. Il presidente mi ha ascoltato e mi ha promesso che il governo non ci lascerà soli”ì

La solidarietà on line nei confronti del titolare ha permesso di raccogliere in poco meno di due giorni già 16 mila euro, con una campagna sulla piattaforma Gofundme.com. La raccolta fondi è nata su iniziativa di un amico di Walter, Carlo Gardan, che si professa “forte sostenitore delle edicole, che per anni sono state importanti per la comunità, ormai minacciate dalla crisi e dal mondo digitale”.

In poche ore sono giunte moltissime microdonazioni, da 5 a 20 euro ciascuna, da singoli anonimi o da persone che hanno voluto anche lasciare messaggi di incoraggiamento e speranza all’edicolante veneziano. (Fonte ANSA)