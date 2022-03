Vladimir Luxuria chi è: dove e quando è nata, età, vero nome, operazione, vita privata, fidanzato, carriera, politica e biografia

Vladimir Luxuria è una degli opinionisti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Dove e quando è nata? Quanti anni ha? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Dove e quando è nata, età, vero nome e biografia di Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria è nata il 24 giugno 1965 a Foggia (età 56 anni). Nasce con il nome di Wladimiro Guadagno e la sua non è stata un’infanzia e un’adolescenza serena.

Ha confessato in un’intervista a “La Zanzara” di aver abusato di sostanze stupefacenti nel periodo in cui lavorava come prostituta. Ha confessato da Barbara d’Urso che intorno ai 20 anni inoltre, quando si faceva chiamare ancora Wladimiro, ha subito numerose aggressioni. Sempre intorno ai 20 anni si trasferisce a vivere a Roma, dove si laurea all’Università “La Sapienza” in lingue e letterature straniere con 110 e lode.

E’ attrice, attivista e opinionista in diversi programmi tv. Inoltre è stata anche una politica italiana, pur avendo iniziato la sua carriera in ambito artistico quando era ancora a Foggia. Inizia infatti a organizzare serate nella discoteca Dirty Dixy Club, esibendosi inoltre in spettacoli prima di decidere di trasferirsi a Roma. Negli anni ’80 diventa attivista iniziando a militare nel movimento LGBT, iniziando a collaborare con lo storico Circolo di cultura omosessuale Mario Meli, di cui sarà direttrice negli anno ’90. Nel 1994 fa parte del gruppo di organizzatori per primo Gay Pride d’Italia, a Roma, insieme a Imma Battaglia.

Ha subito molti interventi tra cui un’operazione di elettrocoagulazione, una rinoplastica e una mastoplastica, ma non ha mai fatto una transizione completa, per cui non si è sottoposta all’operazione chirurgica di vaginoplastica.

Fidanzato e vita privata di Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria avrebbe avuto una relazione clandestina con un importante politico di centro-destra. Alla rivista “Oggi” ha raccontato di questa storia d’amore e della difficoltà di lui a uscire allo scoperto. Tanti i flirt, veri o presunti, che le sono stati attribuiti. Attualmente non è noto se sia fidanzata o meno.