YOUTUBE Londra, l’eroe in papillon che rincorre e prende un ladro

LONDRA – A Londra, Lewychino Martey-Thomas un elegante eroe in doppiopetto e papillon ha rincorso senza esitare e a grande velocità un ladro che stava rubando il telefono a una donna e successivamente ha rivelato di essere un ex velocista dei 200 mt piani.

Parlando con il MailOnline, il 35enne ha detto di aver sentito un trambusto, mentre fumava una sigaretta nella pausa pranzo e ha realizzato che un rapinatore stava cercando di fuggire.

Il disinvolto ed elegantissimo eroe in doppio petto, gemelli ai polsini della camicia e papillon, alla vista del ladro che rubava il telefono si è lanciato senza esitare.

Martey-Thomas ha detto:”Ero in pausa pranzo, stando fumando una sigaretta a High Holborn, dove lavoro per una società, quando ho sentito una donna urlare “il mio telefono, il mio telefono” e sembrava che qualcuno le stesse facendo del male”, ha detto Martey-Thomas.

Si è messo a correre e insieme ad altre persone hanno impedito al ladro di scappare, preso il controllo della situazione e interrogato il ladro.

“Il ragazzo negava di avere un telefono, così ho preso il comando e ho calmato la situazione. Gli ho detto “Ti sto arrestando da parte dei cittadini, dov’è il telefono?”.

Alla fine, il ladro si è reso conto di essere in trappola e chiesto a Martey-Thomas una sigaretta per calmare i nervi.

“Ma l’ho avvertito “non correre, a scuola ero un velocista, ti prenderò”.

Il video cattura il momento in cui il ladro ha messo alla prova Martey-Thomas costringendo l’ex velocista dei 200 mt piani a inseguirlo attraverso Holborn.

“Una volta che l’ho preso, gli ho ripetuto che “ero un velocista di 200 metri, non provare mai più a correre di nuovo”.

Il video sullo sconosciuto eroe per caso è stato condiviso su Twitter e il gesto è stato elogiato.