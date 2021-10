A Cavenago di Brianza (Milano) apre Planet Farms, la più grande fattoria verticale d’Europa

E’ stata inaugurata a Cavenago di Brianza, alle porte di Milano, la più grande Vertical Farm, o fattoria verticale, d’Europa: Planet Farms.

L’inaugurazione è avvenuta lunedì 25 ottobre alla presenza, tra gli altri, del ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti.

Il ruolo della Lombardia e le prospettive dell’agricoltura

Nel dibattito dell’evento sono emersi temi tra cui il primato italiano nel raggiungere questo obiettivo e le prospettive dell’agricoltura innovativa anche all’estero, il ruolo della Lombardia e delle Regioni nell’affiancare e sostenere queste nuove realtà, e il connubio tra tradizione e innovazione e le prospettive e aspettative degli imprenditori del settore, infine il ruolo delle università nel formare i giovani a queste nuove professioni e la necessità che le leggi stiano al passo con l’economia.

I fondatori di Planet Farms, la più grande fattoria verticale d’Europa alle porte di Milano

“Siamo orgogliosi di essere riusciti a realizzare il nostro sogno e di essere riusciti a farlo proprio qui in Italia. Questo momento importante per noi e per tutte le eccezionali persone che rendono unica Planet Farms, rappresenta solo l’inizio della Rivoluzione Verticale”, hanno commentato i due soci fondatori della fattoria verticale, Luca Travaglini e Daniele Benatoff.