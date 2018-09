NAPOLI – Allerta meteo in Campania. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di criticità meteo di colore giallo per temporali che potranno interessare, dalle 22 di giovedì 13 settembre, il mare del golfo di Napoli e le isole, la stessa città di Napoli, il litorale vesuviano e la restante fascia costiera regionale, dalla Piana campana, ossia dall’area casertana, fino alla penisola Sorrentino-Amalfitana, nonché i Monti di Sarno e i Picentini.

Dalla serata di giovedì e fino alle 10 della mattina di venerdì 14 settembre saranno possibili rovesci e temporali, localmente di moderata intensità, soprattutto nelle isole e fascia costiera. Uno scenario “che potrebbe dare luogo a fenomeni di dissesto idrogeologico con manifestazioni di frane anche rapide, allagamenti, ruscellamenti superficiali, rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, con tracimazioni e coinvolgimento delle aree urbane depresse”. Attenzione anche alle forti raffiche di vento attese e ai possibili fulmini.

In dettaglio le zone di allerta sono: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana (zona 1); Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini (zona 3) La Protezione civile regionale raccomanda alle “autorità competenti di porre in essere o mantenere in vigore tutte le misure atte a prevenire e mitigare i fenomeni attesi sia in ordine al dissesto idrogeologico che per la tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del mare”.