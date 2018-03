ROMA – Nuova allerta meteo del Dipartimento della Protezione Civile: a partire da questa notte, sono attese nevicate fino in pianura sulle regioni centrali, con la quota neve che con il passare delle ore si assesterà ad altitudini più elevate lasciando spazio alla pioggia.

Su tutto il centro-nord, invece, le nevicate interesseranno quote di pianura fino ad almeno venerdì 2 marzo. L’avviso meteo prevede dunque a partire da stasera deboli precipitazioni nevose fino a quote di pianura e con possibile formazione di ghiaccio al suolo su Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale.

Dalla tarda serata di oggi, mercoledì 28 febbraio, si prevedono inoltre nevicate diffuse fino a quote di pianura su Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti e successive estese gelate con il pericolo di “gelicidio“. il Dipartimento ha anche valutato per domani una allerta gialla per rischio idrogeologico sui bacini centro-meridionali dell’Emilia Romagna, sul settore orientale dell’Umbria, sull’Abruzzo, sul Molise, sulla Sicilia orientale.

Ha le ore contate l’ondata di gelo siberiano, il Burian, che ha colpito anche l’Italia: dopo aver raggiunto oggi il suo picco, tenderà gradualmente ad attenuarsi, in particolare già domani al Centrosud dove è atteso un sensibile rialzo delle temperature. Al Nord, invece, l’aria fredda persisterà più a lungo e sono previste nevicate tra questa notte e domani. Fiocchi molto probabili anche a Roma, dove dovrebbero essere imbiancate le parti alte della città.

Secondo le previsioni dei meteorologi di 3bmeteo.com, l’arrivo di una perturbazione darà luogo nella notte a nevicate fin su pianure e coste al Nordovest, in Emilia, Toscana e sull’interno del Centro. Saranno imbiancate molte grandi città tra cui Torino, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Ancona, Perugia e Pescara, ma una breve fase nevosa è possibile anche a Roma.

Domani la neve cadrà in quasi tutto il Nord, sarà più abbondante in Liguria, in Emilia e sull’Appennino settentrionale. Al mattino sono previste nevicate fino a quote di pianura anche su Toscana, Umbria e Marche, regioni in cui poi nel pomeriggio la pioggia sostituirà la neve.

L’aria mite in arrivo con i venti di Scirocco determinerà – affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo – un sensibile rialzo termico che domani segnerà la fine di questa fase estremamente fredda al Centro-sud, mentre al Nord l’aria fredda intrappolata in Pianura Padana persisterà più a lungo. La tendenza per l’ultima parte della settimana, secondo i meteorologi rimane ancora molto incerta: al momento non si prevede alcun miglioramento del tempo e saranno possibili nuove precipitazioni.

Sull’Italia, precisano, continuerà infatti ad affluire aria umida e ci sarà ancora occasione per delle piogge, con il rischio per la giornata di venerdì di neve fino a quote molto basse sulle regioni nord-occidentali. Le temperature, concludono gli esperti di Epson Meteo, gradualmente aumenteranno anche sulle regioni settentrionali, riportandosi su valori più normali per la stagione.