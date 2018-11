ROMA – È allerta arancione anche oggi in Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Allerta estesa anche a Milano per il passaggio di una perturbazione con intensi temporali dalle 18 di oggi fino alla mezzanotte di domani sera. Precipitazioni sono previste anche in Calabria e Puglia. Precipitazioni che saranno accompagnate “da forte attività elettrica e forti raffiche di vento”.

“La circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo – recita il comunicato della Protezione Civile- tende a stazionare a ridosso della Sardegna, continuando a far confluire correnti umide ed instabili sull’Italia. Le precipitazioni associate alla depressione, nella giornata di domani, tenderanno ad assumere carattere di persistenza sui parti delle aree alpine e pedemontane, mentre il centro-sud sarà ancora interessato da attività temporalesca”.

“I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese – dice ancora il comunicato – potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento”.

E ancora: “L’avviso prevede dalla serata di oggi, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dalle prime ore di domani, lunedì 5 novembre, si prevede il persistere di precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, su Calabria e Puglia, specie settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

“Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata – si legge nella nota – per la giornata di domani, lunedì 5 novembre, allerta arancione su parte di Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. È stata inoltre valutata allerta gialla sui settori occidentali del Piemonte, parte di Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio, oltre che sulla Campania, su alcuni bacini di Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e sull’intero territorio di Calabria, Sicilia e Sardegna”.