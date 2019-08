LOS ANGELES – Leonardo DiCaprio scende in campo per l’Amazzonia: se i Paesi del G7 hanno deciso di sbloccare un aiuto di 20 milioni di dollari contro gli incendi nella foresta brasiliana, la fondazione ambientalista Earth Alliance, che l’attore americano ha contribuito a creare, ha già sviluppato un fondo di emergenza con 5 milioni di dollari. Lo rende noto la stessa fondazione e l’attore premio Oscar ha ritwittato il messaggio.

I fondi sono destinati alle comunità indigene e ad altri partner locali che lavorano per proteggere la biodiversità dell’ Amazzonia contro la diffusione dei roghi. DiCaprio ha pubblicato anche una serie di video e immagini su Instagram e ha invitato i follower a contribuire economicamente: “Tutte le tue donazioni andranno ai partner che lavorano sul campo. Senza l’Amazzonia, non possiamo tenere sotto controllo il riscaldamento della Terra. I polmoni del pianeta sono in fiamme (…) L’Amazzonia ha bisogno di più delle nostre preghiere”, scrive la star, impegnata da anni nella battaglia ecologista con la sua omonima fondazione, che ora è parte di Earth Alliance, lanciata in luglio con i filantropi Laurene Powell Jobs e Brian Sheth.

Ma non si muove solo DiCaprio. Anche i Paesi del G7 hanno deciso di sbloccare un aiuto urgente di 20 milioni di dollari per sostenere i Paesi dell’Amazzonia nelle attività di contrasto agli incendi. Lo riferiscono fonti dell’Eliseo. La somma sarà sbloccata “appena possibile”. A questo finanziamento se ne aggiunge un altro “a medio termine per il piano di rimboschimento”. (fonte ANSA)