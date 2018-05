Andrea Giuliacci: “Le previsioni meteo? Ecco la verità”

ROMA – Nei giorni scorsi [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] il governatore del Veneto Luca Zaia si è scagliato contro i meteorologi. Secondo il politico, la diffusione di false notizie sul maltempo influenza negativamente i flussi turistici.

Andrea Giuliacci, uno dei più famosi professionisti nel campo della meteorologia, cerca di spiegare e di difendere la categoria:

“Direi che sono attacchi quanto meno ingenerosi e si fa di tutta l’erba un fascio. È un settore che va regolamentato sicuramente. C’è bisogno di mettere ordine. La meteorologia che approda in tv viene spettacolarizzata ed è normale, ma bisogna fare attenzione perché il giornalista o chi per lui deve fornire una notizia che gli ha detto il meteorologo, un professionista che si è formato in quel settore”. L’esperto chiarisce anche che una previsione a quindici giorni di distanza non può essere attendibile e accurata e che quindi è essenziale che si rispettino i limiti teorici.