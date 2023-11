Automotive: Draxton sceglie EDP per accelerare nella transizione energetica

EDP ha annunciato l’avvio di una partnership strategica con Draxton, gruppo globale presente in Italia, a Rovigo, e con stabilimenti in tre continenti, attivo nella produzione e commercializzazione di componenti fusi e lavorati destinati ai principali mercati automobilistici mondiali.

Oltre a promuovere l’innovazione attraverso l’implementazione di progetti di energia fotovoltaica negli stabilimenti Draxton, questa alleanza riafferma l’impegno di entrambe le aziende nella transizione verso la sostenibilità e l’obiettivo di EDP di raggiungere un futuro completamente verde nell’anno 2030.

L’alleanza, inizialmente incentrata sulla generazione di energia fotovoltaica negli stabilimenti produttivi di Draxton situati in Italia, Spagna e Asia, si svilupperà inoltre in campo tecnologico con l’obiettivo comune di introdurre nuove applicazioni che possano sviluppare la sostenibilità e l’innovazione nel settore energetico, per rispondere a sfide presenti e future.

“Questa alleanza rappresenta un passo significativo nel nostro percorso verso la sostenibilità e la decarbonizzazione delle nostre attività. Qui a Draxton siamo impegnati a promuovere l’innovazione e l’adozione delle più recenti tecnologie disponibili per ridurre il nostro impatto ambientale e contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico. Il nostro impegno per la sostenibilità non è un semplice compromesso aziendale, ma piuttosto una responsabilità nei confronti delle generazioni future, e questa partnership è un’ulteriore prova della nostra determinazione in questa direzione”, ha dichiarato Alberto Hernández, direttore di Draxton Europa e Asia.

“Siamo un gruppo fermamente impegnato nella nostra transizione energetica, e alleanze come questa sono essenziali per il raggiungimento dei nostri obiettivi di decarbonizzazione”, afferma Vera Pinto Pereira, membro del consiglio esecutivo di EDP, che continua “In EDP continuiamo a lavorare per trovare soluzioni innovative e su misura per i nostri clienti, soluzioni con cui rispondere alle diverse sfide che dobbiamo affrontare adottando pratiche più sostenibili”.

Questa partnership è in perfetta sintonia con il piano strategico di EDP per il periodo 2023-2026, in cui l’azienda prevede di effettuare investimenti per 25 miliardi di euro finalizzati ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, migliorare la flessibilità del sistema elettrico e progettare soluzioni innovative per i propri clienti. Questo ambizioso piano contribuirà in particolare all’obiettivo di EDP di raggiungere il 100% di energia verde entro il 2030.

Informazioni su EDP

EDP è un gruppo energetico internazionale leader nella creazione di valore, nell’innovazione e nella sostenibilità. Fa parte degli indici di sostenibilità Dow Jones (World e STOXX) ed è anche leader mondiale nelle energie rinnovabili. In Spagna, dove il Gruppo EDP impiega direttamente più di 1.550 persone, è un punto di riferimento nel mercato dell’energia, presente nella generazione, con quasi 5.000 MW di capacità installata, 1,3 milioni di punti di fornitura nella distribuzione e un portafoglio di commercializzazione a clienti business di elettricità, gas naturale e servizi con un utilizzo di oltre 17 TWh/anno. EDP si è impegnata a investire 2,5 miliardi di euro nella generazione solare distribuita nel periodo 2023-26, che consentirà la distribuzione di 4 GWp in 17 mercati in tutto il mondo.

Informazioni su Draxton

Draxton è un’azienda globale dedicata alla produzione e alla commercializzazione di componenti in ghisa meccanizzata e alluminio altamente ingegnerizzato per veicoli passeggeri e commerciali. È presente in sei Paesi e tre continenti, con una capacità di fusione di oltre 600.000 tonnellate e una capacità di lavorazione di oltre 30 milioni di pezzi.