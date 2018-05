ROMA – Oggi la 32/a cerimonia di consegna delle bandiere blu, tra le quali le nove abruzzesi. I comuni sono stati premiati dalla Fondazione per l’educazione ambientale non solo per la qualità del mare ma anche per gestione del territorio, impianti di depurazione, gestione dei rifiuti, vivibilità in estate, e valorizzazione delle aree naturalistiche, i principali fra i 32 criteri da rispettare del Programma della Fondazione.

Tutte confermate le 8 bandiere blu in Abruzzo, con Silvi che estende il riconoscimento ad altri due lidi nel territorio comunale (a nord nella zona del Parco del Cerrano e a Sud, all’altezza del complesso Le Dune). La novità 2018 tra le bandiere blu abruzzesi riguarda l’assegnazione anche a due spiagge lacustri a Scanno.

TERAMO: Tortoreto – Spiaggia del Sole/Giulianova – Lungomare Spalato, Lungomare Zara/Roseto degli Abruzzi – Lungomare Sud, Lungomare Nord, Lungomare Centrale/Pineto – Lungomare dei Pini/ Pineta Catucci, S.Maria a Valle Nord, S.Maria a Valle Sud, Torre Cerrano, Corfù, Villa Fumosa/Silvi – Lungomare Centrale.

CHIETI: Fossacesia – Fossacesia Marina/ Vasto – Punta Penna, Vignola/ San Salvo – San Salvo Marina.

L’AQUILA: Lago Scanno.