ROMA – Cresce il numero delle Bandiere Blu in Campania. E’ sul podio della classifica delle regioni col maggior numero di Bandiere Blu.

Merito di Sorrento, Piano di Sorrento e Ispani che per la prima volta conquistano il vessillo che la Fee assegna alle spiagge caratterizzate dalla pulizia delle acque e dall’elevata qualità dei servizi offerti ai bagnanti. In totale sono 18 le Bandiere portate a casa dalla Campania: oltre alle tre new entry, tra i premiati figurano tanti Comuni soprattutto nella provincia di Salerno, da Positano a Pollica, passando per Centola e Sapri.

NAPOLI: Massa Lubrense – Baia delle Sirene, Marina del Cantone , Marina di Puolo , Recommone/ Piani di Sorrento/Sorrento/Anacapri – Faro, Punta Carena, Gradola, Grotta Azzurra.

SALERNO: Positano – Spiaggia Arienzo, Spiaggia, Fornillo , Spiaggia Grande, Capaccio – Varolato /La Laura/Casina

d’Amato , Licinella, Torre di Paestum/Foce Acqua dei Ranci/Agropoli – Torre San Marco , Trentova ,Spiaggia Libera Porto , Lungomare San Marco/Castellabate – Lago Tresino , Marina Piccola , Pozzillo/San Marco , Punta Inferno , Baia Ogliastro/Montecorice – San Nicola , Baia Arena , Spiaggia Agnone , Spiaggia Capitello/San Mauro Cilento – Mezzatorre/Pollica – Acciaroli , Pioppi-Casal Velino – Lungomare-Isola , Dominella-Torre/Ascea – Piana di Velia , Torre del Telegrafo , Marina di Ascea/Pisciotta – Sud(Ficaiola, Torraca, Gabella) ,Nord(Pietracciaio, Fosso della Marina, Marina Acquabianca)/Centola – Marinella , Palinuro (Le Saline, Le Dune, Porto)/Vibonati – Torre Villammare , Santa Maria/Le Piane , Oliveto/Sapri- Cammarelle, Lungomare di Sapri ,San Giorgio/Ispani.