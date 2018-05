ROMA – Quest’anno c’è anche il Gargano fra le Bandiere blu, il programma di certificazione delle migliori località balneari secondo i 32 criteri ambientali presi in esame: primo fra tutti, la qualità dell’acqua. Sul litorale foggiano sono tre le spiagge entrate in classifica: rispetto al 2017 la Fee (l’organizzazione no profit danese Foundation for Environmental Education) premia le aree di Peschici, Rodi Garganico e Zapponeta. Un riconoscimento importante per il Gargano, finora totalmente assente nel rapporto.

La Puglia arriva così a totalizzare 14 bandiere blu sul territorio, ottenendo una quinta posizione nella classifica nazionale – la stessa del 2017 – dopo Marche (16 bandiere), Campania (18), Toscana (19) e Liguria (27). Esaminando i dati provincia per provincia, il Salento al primo posto con quattro litorali premiati: Melendugno (dov’è fissato l’approdo del discusso gasdotto Tap), Otranto, Castro e Salve. Poi ci sono Brindisi (Fasano, Carovigno e Ostuni), Foggia (Peschici, Rodi Garganico e Zapponeta) e Taranto (Ginosa e Castellaneta). Fanalino di coda restano le province di Bat – con la sola area di Margherita di Savoia – e Bari, che mantiene la bandiera blu nell’area di Polignano a Mare. In Basilicata ottengono la Bandiera blu i lidi di Bernalda, Policoro, Nova Siri e Maratea.

BARLETTA – ANDRIA – TRANI: Margherita di Savoia – Centro Urbano , Cannafesca.

BARI: Polignano a Mare – Cala San Vito , Cala Paura , San Giovanni , Cala Fetente , Ripagnola/ Coco Village.

BRINDISI: Fasano – Egnazia Case Bianche , Savelletri , Torre Canne/Ostuni – Creta Rossa , Lido Fontanelle ,

Pilone , Lido Morelli/Carovigno – Punta Penna Grossa/Torre Guaceto.

TARANTO: Castellaneta – Riva dei Tessali, Pineta, Giovinazzi, Castellaneta Marina, Bosco della Marina/Ginosa – Marina di Ginosa.

LECCE: Melendugno – Roca , San Foca Nord/Centro/ Torre Specchia , Torre Sant’ Andrea , Torre dell’Orso/ Otranto – Alimini/Baia dei Turchi/Santo, Stefano, Castellana/Porto Craulo , Madonna dell’Altomare/Idro , Porto Badisco/Castro – La Sorgente , Zinzulusa/Salve – Marina di Pescoluse/Posto Vecchio/Torre Pali.

FOGGIA: Rodi garganico/Peschici/Zapponeta.