ROMA – La bandiera blu sventolerà in 13 Comuni della Sardegna e in 43 spiagge, la maggior parte nel nord tra il Sassarese e la Gallura.

Due nuovi ingressi: Trinità d’Agultu-Vignola, in provincia di Sassari, e Bari Sardo, in Ogliastra. La Sardegna si piazza così al sesto posto in Italia nella classifica per i riconoscimenti al mare più pulito e alle spiagge da sogno in un’ottica di turismo sostenibile.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

OLBIA – TEMPIO: Badesi – Li Junchi , Li Mindi, Lu Stangioni , Pirrotto Li Frati, Baia delle Mimose/ Santa Teresa Gallura – Rena Ponente (Loc. Capo Testa) , Rena Bianca , Zia Culumba (Loc. CapoTesta, Rena di Levante)/La Maddalena – Bassatrinità , Monti d‘Arena, Teggie , Spalmatore , Portolungo , Caprera Due Mari , Caprera Relitto/Palau – Palau Vecchio , Fronte Stagno Saline , L’Isolotto , L’Isuledda(Porto Pollo) , La Sciumara , Foce Fiume Liscia.

SASSARI: Castelsardo – Madonnina,Stella Maris , Sacro Cuore, Ampurias/Sorso – Marina di Sorso (IV / V Pettine) ,

Spiaggia della Marina/Sassari – Porto Ferro , Porto Palmas/ Trinità d’Agultu/Vignola.

ORISTANO: Oristano – Torregrande.

OGLIASTRA: Tortolì – Lido di Cea , Lido di Orrì (I e II Spiaggia) , Muxì (Il Golfetto) , Orrì Foxilioni , Ponente (nota

“La Capannina”) , Porto Frailis.

CAGLIARI: Quartu Sant’Elena – Mare Pintau , Poetto/Teulada – PortoTramatzu , Sabbie Bianche, Tuerredda.