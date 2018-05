ROMA – Aumentano le spiagge da sogno in Italia ma la Sicilia perde una Bandiera Blu. Pozzallo infatti non figura più nell’elenco delle migliori spiagge italiane.

In Sicilia resistono dunque in sei: Santa Teresa di Riva che bissa la nomination dell’anno scorso, poi Tusa (Spiaggia Lampare, Spiaggia Marina) che riceve per il quarto anno consecutivo il prestigioso riconoscimento. Sempre nel messinese, Bandiera Blu confermata anche per le isole Eolie (Lipari: Acquacalda, Canneto), Stromboli (Ficogrande) e Vulcano (Gelso e Acqua Termali), nell’Agrigentino per Menfi (Lido Fiori Bertolino, Porto Palo Cipollazzo) e per altre due spiagge ragusane (premiate anche lo scorso anno): Marina di Ragusa, e Ispica (Ciriga I°tratto, Ciriga II° tratto, Ciriga III° tratto, Santa Maria del Focallo).

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

MESSINA: Santa Teresa di Riva – Lungomare/ Tusa – Spiaggia Lampare , Spiaggia Marina/ Lipari – Stromboli/ Ficogrande , Lipari/ Acquacalda , Lipari: Canneto , Vulcano/Acque Termali , Vulcano, Gelso.

RAGUSA: Ispica – Santa Maria del Focallo , Ciriga I° tratto , Ciriga II° tratto , Ciriga III° tratto/Ragusa – Marina di Ragusa.

AGRIGENTO: Menfi – Porto Palo Cipollazzo , Lido Fiori, Bertolino.