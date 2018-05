ROMA – La Toscana conferma anche per il 2018 la sua seconda posizione in Italia per la Bandiera blu: sono 19, distribuiti da nord a sud della regione, i vessilli assegnati ai comuni affacciati sul Tirreno dalla Fondazione per l’educazione ambientale (Foundation for Environmental Education – Fee) in base a 32 criteri che vanno dalla qualità del mare alla gestione del territorio, dalla valorizzazione delle aree naturalistiche alla vivibilità in estate e agli impianti di depurazione.

Queste le Bandiere blu in Toscana:

– CARRARA: Marina di Carrara Centro/Ovest;

– MASSA: Ronchi Levante, Ronchi Ponente, Sinistra

Brugiano/Marina Centro/Destra Frigido/Sinistra Frigido,

Campeggi/Ricortola/Marina Ponente/Destra Brugiano;

– FORTE DEI MARMI: Litorale Centro/Capannina;

– PIETRASANTA: Tonfano;

– CAMAIORE: Lido Arlecchino;

– VIAREGGIO: Marina di Viareggio Levante/Ponente/Torre del

Lago Puccini;

– PISA: Calambrone/Tirrenia, Marina di Pisa;

– LIVORNO: Cala del Miramare, Rogiolo, Del Sale/Roma, Tre

Ponti, Rex, Cala Quercianella;

– ROSIGNANO MARITTIMO: Castiglioncello, Vada;

– CECINA: Le Gorette, Marina di Cecina;

– BIBBONA: Marina di Bibbona Centro/Sud;

– CASTAGNETO CARDUCCI: Marina di Castagneto Carducci;

– SAN VINCENZO: Rimigliano, Spiaggia Centro, Principessa,

Spiaggia della Conchiglia;

– PIOMBINO: Parco Naturale della Sterpaia;

– MARCIANA MARINA: La Fenicia

– FOLLONICA: Spiaggia Sud, Spiaggia Nord;

– CASTIGLIONE DELLE PESCAIA: Rocchette/Roccamare-Casa

Mora/Riva del Sole/Capezzolo/Ponente, Spiaggia Pian D’alma/

Casetta Civinini-Piastrone/Punta Ala, Levante/Tombolo;

– GROSSETO: Marina di Grosseto, Principina a Mare;

– MONTE ARGENTARIO: Porto Santo Stefano: Il Pozzarello, La

Soda, Cala Piccola, La Caletta, Il Moletto – Porto Ercole: Le

Viste, La Feniglia.