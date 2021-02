Burian a San Valentino: arrivano gelo e pioggia dalla Russia. Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Arriva il gelo siberiano di Burian a San Valentino: le previsioni meteo annunciano proprio per domenica 14 febbraio temperature in calo sotto lo zero in tutta Italia, da Nord a Sud, e anche possibili nevicate sulle coste adriatiche, in Campania e Sicilia.

Tutto per Burian, o meglio Buran, vento di aria gelida che proviene dalla Russia, e che dovrebbe abbattersi sull’Europa occidentale la prossima settimana.

Le previsioni meteo per San Valentino

Le previsioni meteo annunciano l’arrivo del freddo e del maltempo domenica 14 febbraio. L’instabilità, dicono le previsioni, si dovrebbe protrarre anche per la settimana prossima.

Ma già nel corso di questa settimana il gelo si darà sentire. Secondo quanto riferisce 3bmeteo, la perturbazione arrivata sull’Italia domenica 7 febbraio oggi, lunedì 8 febbraio, raggiungerà il Norsest e le regioni meridionali, dove porterà pioggia prima di allontanarsi verso i Balcani.

Nel frattempo arriverà un’altra perturbazione dalla Francia, che porterà un peggioramento del tempo sul Nordovest e sulla Sardegna con piogge e rovesci, che contraddistingueranno anche la giornata di martedì 9 febbraio.

L’arrivo di Burian a San Valentino

Le ultime piogge della settimana dovrebbero esserci giovedì 11 febbraio, con il tempo in miglioramento al Centro-Nord. Ma sarà di breve durata. Come abbiamo detto, a San Valentino torna Burian, il freddo e il maltempo.

Come spiega il sito de Il Meteo.it, saranno tutte le prossime settimane a vedere turbolenti movimenti atmosferici sopra il Polo Nord, con la rottura del vortice polare e l’arrivo di Burian.

Il peggioramento meteo di metà febbraio

Ma non si tratta di una novità. Febbraio vede di frequente irruzioni di aria fredda intorno a metà mese, come conseguenza di un forte riscaldamento stratosferico polare seguito da una definitiva rottura del vortice polare.

In termini tecnici, spiega Il Meteo.it, si parla di “dislocazione del vortice polare” o suddivisione in 2-3 lobi distinti (“split” del vortice polare) che viaggiano, almeno in parte, in direzione delle medie latitudini, provocando ondate di freddo e gelo. Proprio come vedremo in Italia.