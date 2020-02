TORINO – Annunciato, il vento è arrivato al Nord Italia. Una burrasca di vento si è abbattuta sulle Alpi: tra Piemonte e Valle d’Aosta all’alba le raffiche hanno sfiorato i 200 chilometri orari. Il record nel Gran Paradiso, alla Gran Vaudala, 3272 metri di altitudine nelle Alpi Graie: l’anemometro dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato 199,8 chilometri orari.

Venti burrascosi anche sulle montagne olimpiche: sul monte Fraiteve, tra Sestriere e Cesana, 151 chilometri orari; in Valle di Susa 126 chilometri orari a Giaglione (Torino); nel Verbano-Cusio-Ossola 91.8 chilometri orari sul Mottarone. Vento fortissimo anche nel Cuneese, a 106 chilometri orari al Colle della Lombarda, a Vinadio , e nell’Alessandrino, al confine con la Liguria, con 83 chilometri orari registrati a Cabella Ligure.

In pianura raffiche a 75 chilometri orari a Pinerolo (Torino), 68 a Villanova Solaro (Cuneo). All’aeroporto di Caselle 54 chilometri orari. La burrasca dovrebbe acquietarsi solo mercoledì 5 febbraio. Ancora caldo anomalo in pianura: alle 9:30 di martedì 4 febbraio nel centro di Torino il termometro aveva già superato i 16 gradi (ieri la massima è stata di 26.6 gradi). In montagna, invece, quota neve in brusco calo, da 1700 a 700-800 metri.

In Liguria avviso per burrasca forte domani

Il Centro Meteo Arpal ha emanato l’avviso per vento di burrasca forte su tutta la regione per la giornata di domani, mercoledì 5 febbraio. Già da oggi, martedì 4 febbraio, sono attesi venti di tramontana in progressiva intensificazione ed estensione da Ponente verso Levante, forti e irregolari su tutte le zone, con raffiche fino a 60-70 chilometri orari lungo le coste, in particolare allo sbocco delle valli e in corrispondenza dei crinali e 90-100 chilometri orari sui rilievi.

Per mercoledì 5 febbraio dalle prime ore della notte è prevista un’ulteriore intensificazione dei venti di tramontana con valori fino a burrasca forte, con raffiche fino a 70-80 chilometri orari lungo le aree costiere, in particolare allo sbocco delle valli e in corrispondenza dei crinali e oltre i 100 chilometri orari sui rilievi. Progressiva attenuazione dei venti a partire dal tardo pomeriggio di mercoledì fino a moderati in serata. (Fonte: Ansa)