Cambiamenti climatici, nuovo record: 38 gradi nell’Artide, la stessa temperatura raggiunta l’anno scorso in Siberia (foto Ansa)

L’Organizzazione Meteorologica Mondiale (Wmo) dell’Onu ha certificato che nel giorno 14 dicembre si è raggiunta una nuova temperatura massima nell’Artide. Il dato conferma il record di 38 gradi Celsius registrato l’anno scorso in Siberia.

Nuovo record in Artide: 38 grai Celsius

“Questo nuovo record dell’Artide fa parte di una serie di osservazioni comunicate all’Archivio Wmo delle Condizioni Meteorologiche e Climatiche Estreme che rappresentano un campanello d’allarme per il nostro clima che cambia”, ha commentato in un comunicato il capo dell’agenzia delle Nazioni Unite, Petteri Taalas.

Dove si trova l’Artide

L’Artide (comunemente noto con il nome di Artico) è l’ampia regione geografica dell’emisfero boreale della Terra, circostante il Polo nord e contrapposta all’Antartide. L’Artico è caratterizzato dalla presenza della calotta artica e della banchisa artica e non presenta di fatto un’estensione definita. Non si tratta in sostanza di un continente unico, ma formato da parti di altri continenti (Europa, Asia e America) e dalla banchisa del Mar Glaciale Artico.