Carta igienica dal bambù per salvare il pianeta: per pulirci consumiamo ogni anno il 20% degli alberi nel mondo

La carta igienica e gli asciugamani di carta attualmente rappresentano il 20% della deforestazione mondiale. Da quando i cinesi, negli anni ’70, all’inizio del boom post maoista, impararono a usare i rotoli di carta invece dei vecchi giornali del partito comunista, la situazione si è aggravata. Un’azienda americana, Cloud Paper Inc.riferisce Giampaolo Scacchi, produce la carta igienica e asciugamani di carta realizzati al 100% con il bambù.

A differenza degli alberi, il bambù cresce in modo sorprendentemente veloce, un metro al giorno, e la raccolta non uccide la pianta, che continua a crescere per altri raccolti. I prodotti ottenuti sono morbidi e resistenti e Cloud Paper utilizza imballaggi privi di plastica, un sistema di consegna a zero emissioni di carbonio.

La svolta della carta igienica dal bambù

Secondo Cloud Paper, se ogni americano passasse alla carta igienica in bambù, si stima che salverebbe l’incredibile cifra di 41 milioni di alberi all’anno. Con i risparmi di carbonio generati dalla carta igienica in bambù e dai programmi di compensazione del carbonio, Cloud Paper ha risparmiato o compensato la considerevole cifra di un milione di libbre di carbonio. Cloud Paper, afferma l’azienda, è ultra-morbida e assorbente, dunque non viene sacrificata la qualità a favore della sostenibilità.

Porre fine alla deforestazione

Gli imballaggi non contengono plastica, sono riciclabili e compostabili, consegnati direttamente nell’abitazione dell’acquirente. La spedizione è gratuita. “La nostra missione”, spiegano, Cloud Paper è quella di porre fine alla deforestazione causata dai prodotti cartacei tradizionali. In questo momento, il 20% della deforestazione a livello globale è dovuto alla carta igienica e agli asciugamani di carta realizzati con gli alberi. Soltanto in Canada nel giro di 20 anni, per produrre i soffici rotoli, sono scomparsi 7 milioni di ettari di foresta boreale.