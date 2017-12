ROMA – Cento milioni di cotton fioc deturpano i litorali italiani. Nel 2050 più plastica che pesci. Nascosti sotto la sabbia, abbandonati lungo le coste italiane, giacciono 100 milioni di bastoncini di cotton fioc. Una cifra enorme, l’avanguardia più agguerrita della plastica che stabilmente invade mari e coste. Il dossier Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) mostra come otto rifiuti su dieci sui litorali sono plastiche.

I polimeri della plastica giungono a parcellizzarsi al punto da essere presenti anche nel sale. Ogni lavaggio in lavatrice, per esempio, espelle 700mila microfibre presenti nei tessuti sintetici. Si scopre, però, che quello della plastica che invade l’ecosistema non è un destino ineluttabile della società industrializzata: polietilene e polipropilene sono infatti riciclabili tramite riscaldamento. “La maggior parte dei rifiuti può essere riciclata e dobbiamo bandire l’uso dei bicchieri usa e getta”, dice l’Enea.