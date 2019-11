Cicloni, pioggia e neve da domani al Centro-Nord

ROMA – Cicloni, pioggia e neve da domani, venerdì 15 novembre, al Centro-Nord. Quindi… ancora maltempo.

“Un ciclone nei pressi del mar Ligure – spiega il sito ilmeteo.it – attiverà venti forti meridionali con intenso maltempo al Nord, in Toscana, sull’Umbria, sul Lazio e in Sardegna. Più sole al Sud. Forti nevicate sulle Alpi sopra gli 800-1200 metri”.

E oggi?

Anche per oggi la Protezione Civile ha diffuso una allerta gialla su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise e Basilicata. Già nel pomeriggio, infatti, il maltempo tornerà a imperversare “con alto rischio di forti piogge, temporali ma anche nevicate su molte regioni del Paese”.

Tra il pomeriggio e la sera, avverte ilMeteo.it, “il meteo si farà decisamente più minaccioso sempre sull’area occidentale del Nord con piogge via via sempre più diffuse ed intense che potranno assumere anche carattere di forte rovescio e nubifragio su Piemonte e Liguria. Abbondanti nevicate sull’area alpina occidentale ancora a quote molto basse su Piemonte ed entroterra ligure”.

In serata poi le intense precipitazioni si sposteranno verso Nordest e raggiungeranno Sardegna e Toscana con forti piogge sull’area alpina e prealpina centro orientale, l’alta Lombardia, l’Emilia, il Levante ligure e le coste settentrionali della Toscana.

E nel weekend?

Sabato prima nevicherà sulle Alpi a 800-1000 metri, poi il tempo peggiorerà nel corso del pomeriggio e sera al Nordest con piogge abbondanti. Brutto tempo anche al Centro con nubifragi su Toscana, Umbria e Lazio. Piogge diffuse in Sardegna, qualcuna in Calabria.

Domenica la situazione migliorerà al Nord mentre resterà instabile al Centro-Sud.

Fonte: IlMeteo.it.