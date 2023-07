“La nomina del Generale Figliuolo a Commissario straordinario all’emergenza ma soprattutto lo stanziamento di 2,5 miliardi di euro destinati alla ricostruzione delle zone alluvionate dell’Emilia Romagna sono un primo incoraggiante segnale”. Lo riporta in una nota Valerio Molinari, fondatore di Ecogest Spa e membro del direttivo AISCAT.

“Questa cifra, però, non è assolutamente sufficiente – prosegue Molinari – e dovrà al più presto essere potenziata. Confidiamo adesso in una forte tempestività degli interventi sia per quanto concerne i ristori alle imprese sia per quanto riguarda quelli infrastrutturali. Ricordiamo infatti che diverse zone sono ancora quasi del tutto isolate. C’è poi il capitolo della prevenzione: è fondamentale che la manutenzione di fiumi, canali e della viabilità siano costanti e non legati solo all’emergenza”.

“Non possiamo permetterci che ai prossimi eventi estremi l’Emilia Romagna si trasformi in una immensa palude. Con il nostro Centro Studi per i Cambiamenti Climatici e un know how accumulato in oltre 50 anni di esperienza sul campo – conclude Molinari – offriamo nuovamente la nostra disponibilità alle istituzioni e al Commissario Straordinario affinché non si ripetano più scene disastrose come quelle avvenute”.