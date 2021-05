L’unica eclissi lunare totale del 2021, la più grande dell’anno, è prevista nella notte tra il 25 e 26 maggio, ed è la cosiddetta “Superluna dei Fiori” o “Superluna di sangue“.

Poiché il fenomeno avviene nel pieno della primavera, il Plenilunio di maggio è definito “Superluna dei fiori”, espressione dei nativi americani sopravvissuta fino a oggi e “Superluna di sangue” poiché il satellite nell’eclissi totale è di colore rossastro.

Superluna di Sangue o Superluna dei fiori il 26 maggio: come e quando vederla

Alle 03:52 di questa notte, la luna piena sarà quasi in perfetta coincidenza con il passaggio del satellite alla minima distanza dalla Terra: una combinazione che fa apparire il disco lunare più grande e luminoso del solito e che ha dato origine al termine informale “Superluna”. E’ in quell’orario che la distanza sarà di 357.309 chilometri. Il momento esatto di Luna piena si verificherà circa dieci ore dopo, nella mattina del 26, quando non sarà possibile osservarla.

Purtroppo dall’Italia non vedremo l’eclissi totale, potrà essere ammirata in streaming, e dal vivo solo da alcune zone dell’Asia, dell’Australia, dell’America del Nord e del Sud.

Secondo la NASA, osservare solo una parte o assistere all’intero evento, vedere un’eclissi lunare è “uno spettacolo maestoso che offre agli studenti una grande opportunità per dedicarsi all’osservazione pratica del cielo”.